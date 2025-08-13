Χατζηγιοβάννης... «παρών!»

Για πρώτη φορά ο Τάσος Χατζηγιοβάννης βρίσκεται στην αποστολή της Ομόνοιας. Ο ελλαδίτης άσος είναι στη διάθεση του Χένινγκ Μπεργκ ενόψει του αυριανού επαναληπτικού αγώνα με την Αράζ. Αναλυτικά η ενημέρωση της Ομόνοιας:

«Έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει του αυριανού (14/08, 20:00) αγώνα απέναντι στην Αράζ Ναξιβάν για τον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Η αποστολή μας αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Έιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Στεπίνσκι, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Μασούρας, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Εράκοβιτς, Λοΐζου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο ΓΣΠ, θα αρχίσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Cytavision. Επίσης, θα υπάρχει και ζωντανή ηχητική μετάδοση του αγώνα, από το γήπεδο, μέσω του ΟΜΟΝΟΙΑ TV».