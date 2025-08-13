Μπεργκ: «Είμαστε στο ψάξιμο για νέους παίκτες»

Συνέντευξη Τύπου για τον αυριανό αγώνα με την Αράζ στο ΓΣΠ παρέθεσε ο Χένινγ Μπεργκ, ο οποίος παρά το 4-0 του πρώτου αγώνα, θέλει από τους παίκτες του να παρουσιαστούν σοβαροί στον επαναληπτικό.

«Αναμένουμε με ανυπομονησία τον αυριανό αγώνα. Είμαστε σε καλή κατάσταση όμως πρέπει να σιγουρευτούμε ότι θα είμαστε στο επίπεδο που θέλουμε», δήλωσε αρχικά και μετά απάντησε σε ερώτηση αν περιμένει κάτι διαφορετικό σε σχέση με το πρώτο ματς.: «Εμείς πρέπει να δούμε καθαρά την απόδοσή μας, ήμασταν αποτελεσματικοί εκεί, αφού πετύχαμε αρκετά τέρματα. Ξέρουμε πως η Αράζ είναι μια δυνατή ομάδα και το απέδειξε με τον Άρη. Θα πρέπει να παρουσιαστούμε εκ νέου σοβαροί και να κάμουμε αυτό που ξέρουμε».

Σε ερώτηση αν υπάρχουν αλλαγές στην ενδεκάδα, είπε: «Ίσως ναι, ίσως όχι. Είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν και θέλουμε να δούμε κάποια πράγματα ακόμα».

Επίσης, σε σχετική ερώτηση, ο Νορβηγός τεχνικός ανέφερε ότι βοηθάει το γεγονός ότι υπάρχει από πέρσι ο βασικός κορμός. Και πρόσθεσε: «Παράλληλα όμως είμαστε στο ψάξιμο και για νέους παίκτες που θα μας ανεβάσουν ακόμα περισσότερο».

Όσον αφορά την κατάσταση των Χατζηγιοβάννη και Έιτινγκ, είπε: «Θα δούμε αύριο αν θα μπορούμε να τους έχουμε μαζί μας. Ο Τάσος δεν έχει κάνει αρκετές προπονήσεις μαζί μας σε φουλ ρυθμούς».