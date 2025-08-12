Ο Φαμπιάνο μέσω του OMONOIA Foundation στο Charity Idols!

Mε ανακοίνωση από το «Charity Idols» ενημερώνει για τη στήριξη του τερματοφύλακα της Ομόνοιας, Φαμπιάνο, μέσω του OMONOIA Foundation.

Η ενημέρωση:

Το OMONOIA Foundation, στο πλαίσιο της ίδρυσής του, στηρίζει τους σκοπούς του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Charity Idols» Κύπρου, προσφέροντας δύο μοναδικά συλλεκτικά αντικείμενα για φιλανθρωπικό σκοπό:

1) Την υπογεγραμμένη και φορεμένη φανέλα του Fabiano, από τον αγώνα Torpedo Kutaisi vs Ομόνοια (0-4) στις 31 Ιουλίου 2025, στο πλαίσιο των προκριματικών του UEFA Conference League.

2) Ένα ζευγάρι γάντια αγώνα με την υπογραφή του Fabiano.

Τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνονται στις έκτακτες φιλανθρωπικές δημοπρασίες της εβδομάδας στην ιστοσελίδα charityidols.com.

Το «Charity Idols» Κύπρου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το OMONOIA Foundation και την ΟΜΟΝΟΙΑ, η οποία αποτελεί διαχρονικό συνεργάτη των διαδικτυακών φιλανθρωπικών δημοπρασιών του Σωματείου.