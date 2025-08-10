ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σπουδαίο διπλό στη Βιέννη για την υποψήφια αντίπαλο της Ομόνοιας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σπουδαίο διπλό στη Βιέννη για την υποψήφια αντίπαλο της Ομόνοιας

Χαμόγελα για την περσινή κυπελλούχο της Αυστρίας.

Την πρώτη της νίκη στο Αυστριακό πρωτάθλημα πανηγύρισε η Βόλφσμπεργκερ. Και το έπραξε κόντρα στην Αούστρια Βιέννης με 0-2, κατακτώντας ένα σημαντικό διπλό.

Πρόκειται για την ομάδα που είναι ανάμεσα στις υποψήφιες για να αντιμετωπίσει η Ομόνοια στα πλέι οφ του Conference League. 

Οι πράσινοι μετά το 4-0 επί της Αράζ απλά αναμένουν τον αντίπαλο που θα προκύψει από το ζευγάρι ΠΑΟΚ - Βόλφσμπεργκερ, με το ματς της Τούμπας να οκοκληρώνεται στο 0-0.

Η Ομόνοια να σημειωθεί πως θα παίξει με την ομάδα που θα αποκλειστεί.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η... μισή Εθνική Ελλάδας δέχθηκε βαριά ήττα από το Ισραήλ και αποχαιρέτησε την Κύπρο χωρίς νίκη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Νέο ΤΖΑΚΠΟΤ και νέα... εκτόξευση στο ΤΖΟΚΕΡ!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η σφραγίδα Μπεργκ άρχισε να μπαίνει...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το US Open... «μοιράζει χρήμα» με τη σέσουλα!

Τένις

|

Category image

«Θύματα» οι νεαροί παίκτες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Παολίνι λύγισε τη Σάκκαρη στο Σινσινάτι

Τένις

|

Category image

Έγινε... φόβητρο η Κύπρος!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Bραχίμης: «Πιστεύουμε πως τέθηκαν οι βάσεις»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Σπουδαίο διπλό στη Βιέννη για την υποψήφια αντίπαλο της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άλλο επίπεδο η Σερβία, συνέτριψε την Εθνική μας και έκανε το δύο στα δύο στο ECOMMBX Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

7ος κορυφαίος έφηβος στο τριπλούν στην Ευρώπη ο Άστζιαν

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Τρόπαιο με «ήρωα» τον Χέντερσον για την Πάλας, πήρε την... παρτίδα στα πέναλτι κόντρα στη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σοκ στο 90+4΄ για την Άντερλεχτ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αν μπορούσε να μιλήσει, τι θα έλεγε ο τεράστιος Μίμης στον Γιόβιτς;

Απόψεις

|

Category image

Πανό κατά της UEFA στον τελικό του Community Shield από τους φίλους της Κρίσταλ Πάλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη