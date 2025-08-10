Σπουδαίο διπλό στη Βιέννη για την υποψήφια αντίπαλο της Ομόνοιας

Την πρώτη της νίκη στο Αυστριακό πρωτάθλημα πανηγύρισε η Βόλφσμπεργκερ. Και το έπραξε κόντρα στην Αούστρια Βιέννης με 0-2, κατακτώντας ένα σημαντικό διπλό.

Πρόκειται για την ομάδα που είναι ανάμεσα στις υποψήφιες για να αντιμετωπίσει η Ομόνοια στα πλέι οφ του Conference League.

Οι πράσινοι μετά το 4-0 επί της Αράζ απλά αναμένουν τον αντίπαλο που θα προκύψει από το ζευγάρι ΠΑΟΚ - Βόλφσμπεργκερ, με το ματς της Τούμπας να οκοκληρώνεται στο 0-0.

Η Ομόνοια να σημειωθεί πως θα παίξει με την ομάδα που θα αποκλειστεί.