Απόλυτα συγκεντρωμένος!
Παρά τον... χαμό δημοσιευμάτων για το όνομα του, ο διεθνής επιθετικός παραμένει συγκεντρωμένος στην ομάδα
Ο Λοΐζος Λοΐζου βρίσκεται και πάλι στο στόχαστρο ομάδων του εξωτερικού. Κάτι απολύτως λογικό αφού συνεχίζει σε υψηλές πτήσεις από την περσινή σεζόν.
Ο Λοΐζου παραμένει πάντως απόλυτα συγκεντρωμένος στην Ομόνοια και ο στόχος του είναι να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό προκειμένου να πετύχει η ομάδα τον πρώτο στόχο. Την είσοδο στο League Phase του Conference League.