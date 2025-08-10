Ο Λοΐζος Λοΐζου βρίσκεται και πάλι στο στόχαστρο ομάδων του εξωτερικού. Κάτι απολύτως λογικό αφού συνεχίζει σε υψηλές πτήσεις από την περσινή σεζόν.

Ο Λοΐζου παραμένει πάντως απόλυτα συγκεντρωμένος στην Ομόνοια και ο στόχος του είναι να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό προκειμένου να πετύχει η ομάδα τον πρώτο στόχο. Την είσοδο στο League Phase του Conference League.