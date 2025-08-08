Δεν είναι απλώς ένας προπονητής – Είναι το... μυαλό πίσω από την ευρωπαϊκή Ομόνοια

Ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος της Ομόνοιας δεν περίμενε τέτοια μαγική εμφάνιση από την ομάδα του.

Οι πράσινοι σκόρπισαν με τεσσάρα της Αράζ και πλέον ο επαναληπτικός της επόμενης Πέμπτης στο ΓΣΠ αποκτά διαδικαστικό χαρακτήρα.

Με φοβερή οργάνωση, αγωνιστική πειθαρχία, αλληλοκαλύψεις και αυτοματισμούς, η Ομόνοια έκανε το καθήκον της και πλέον στρέφει το βλέμμα της στα πλέι οφ του Conference League.

Αναμφισβήτητα, σπουδαίο ρόλο για τη μέχρι στιγμής πορεία των πρασίνων στην Ευρώπη διαδραματίζει η ομοιογένεια και η παρουσία του Χένινγκ Μπεργκ.

Ο Νορβηγός προπονητής απέδειξε και στην πρώτη του θητεία στην Ομόνοια ότι στήνει άψογα την ομάδα για να πάρει το ζητούμενο. Υπό την καθοδήγηση του 55χρονου κόουτς, η Ομόνοια σημείωσε μέχρι τώρα εννέα γκολ, με μηδέν παθητικό. Αναντίλεκτα, όλα αυτά φέρουν τη σφραγίδα του Μπεργκ!