«Η Λεχ Πόζναν θέλει Λοΐζου»

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της Ομόνοιας με την Αράζ στο Αζερμπαϊτζάν όπου πρωταγωνίστησε, ο Λοΐζος Λοΐζου βρέθηκε μπλεγμένος σε μεταγραφικά σενάρια.

Συγκεκριμένα Τούρκος δημοσιογράφος με 240.000 ακόλουθους στο X υποστηρίζει ότι ο διεθνής εξτρέμ των πρασίνων βρίσκεται στο στόχαστρο της πολωνικής Λεχ Πόζναν.

«Η Λεχ Πόζναν ενδιαφέρεται για τον Λοΐζο Λοΐζου. Μένει ένας χρόνος στο συμβόλαιό του και έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν», αναφέρει στη σύντομη ανάρτησή του ο Εκρέμ Κονούρ.

Θυμίζουμε ότι στο προηγούμενο παιχνίδι, στη ρεβάνς με την Τορπέντο Κουταΐσι, ο Λοΐζου κατέγραψε δύο ασίστ ενώ στο αποψινό (7/8) παιχνίδι με την Αράζ σκόραρε δύο γκολ.