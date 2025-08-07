Θα το θυμάται ο Άιτινγκ

Τα πρώτα του λεπτά κατέγραψε με το τριφύλλι στο στήθος ο Κάρελ Άιτινγκ. Ο Ολλανδός μέσος αποκτήθηκε τη Δευτέρα και την Πέμπτη πάτησε αγωνιστικό χώρο ως παίκτης της Ομόνοιας. Και είναι ένα ντεμπούτο που θα το θυμάται.

Το δεύτερο φετινό απόκτημα των πρασίνων μπήκε στη θέση του Εβάντρο στο 86ο λεπτό. Θέλει ακόμη τον χρόνο του για να φτάσει τους υπόλοιπους αλλά πήρε μία γεύση.

Έτοιμος αναμένεται να είναι στη ρεβάνς ο Χατζηγιοβάνης για να κάνει και αυτός ντεμπούτο.