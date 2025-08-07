Μπεργκ: «Πολύ ικανοποιημένοι - Περισσότερα από όσα περίμενε ο Γρηγόρη»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ μετά την ευρεία νίκη (4-0) επί της Αράζ στο Αζερμπαϊτζάν στον πρώτο αγώνα για τον γ΄ προκριματικό γύρο του Conference League.

Αναλυτικά...

«Είμαστε φυσικά πολύ χαρούμενοι που σκοράραμε τέσσερα γκολ και δεχθήκαμε μηδέν. Τώρα φυσικά είμαστε σε καλή θέση για να προκριθούμε αλλά πρέπει να παίξουμε και το εντός έδρας παιχνίδι, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά εκεί. Σε αυτό το παιχνίδι πήγαμε πολύ καλά, είχαμε την ποιότητα να σκοράρουμε ωραία γκολ και αμυνθήκαμε καλά όταν χρειάστηκε. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος με την εμφάνισή μας».

Για την προσπάθεια της ομάδας στον δύσκολο αγωνιστικό χώρο: «Ναι, ήταν δύσκολος ο αγωνιστικός χώρος και για τις δύο ομάδες. Νομίζω μπορέσαμε να κάνουμε πολύ καλό παιχνίδι, σκοράραμε ωραία γκολ, είχαμε ωραία τελειώματα με ποιότητα. Και αμυνθήκαμε πολύ καλά όταν έπρεπε. Άρα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την εμφάνιση και το αποτέλεσμα».

Αν η νίκη είναι αφιερωμένη στον κ. Γρηγόρη που είχε τα γενέθλια του: «Είμαι σίγουρος ότι ο Δημήτρης είναι χαρούμενος τώρα. Ίσως το 4-0 να ήταν περισσότερο από αυτό που ήλπιζε. Είναι χαρούμενος όπως είμαστε όλοι».

Αν μπορεί να συγκρίνει την Αράζ με την Καραμπάχ που έπαιξε πριν χρόνια η Ομόνοια (σ.σ. ερώτηση Αζέρου δημοσιογράφου): «Πέρασαν χρόνια από όταν παίξαμε την Καραμπάχ, τότε η Καραμπάχ ήταν πιο έμπειρη. Νομίζω ήταν λίγο πιο έμπειρη από ότι η Αράζ τώρα που δεν έπαιξε τόσες φορές στην Ευρώπη. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνεις τις δύο ομάδες και τα παιχνίδια που είχαμε. Ήταν πριν 3-4 χρόνια. Ξέρω ότι η Αράζ έχει καλούς παίκτες, κέρδισαν τον Άρη Θεσσαλονίκης και ήταν σπουδαία νίκη για αυτούς. Και τα κατάφεραν επειδή έχουν καλούς παίκτες. Άρα για εμάς το ότι είχαμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα, δεν ήταν εύκολο. Ήμουν πολύ εντυπωσιασμένος με όσα έκαναν στα δύο παιχνίδια με τον Άρη».