Ιστορικό χαρακτήρισε τον αυριανό αγώνα με τη Γιουβέντους για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομόνοιας Ανδρέας Δημητρίου, πριν από την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία.

Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Γιόβετιτς, καθώς και το ενδιαφέρον ξένων ομάδων για τον Παναγιώτη Ανδρέου.

Για το παιχνίδι με τη Γιουβέντους: «Σίγουρα είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για την Ομόνοια. Είναι μεγάλη τιμή για την ομάδα μας να αντιμετωπίσει τη Γιουβέντους, σε ένα μεγάλο γήπεδο και σε μια μεγάλη διοργάνωση. Στόχος μας είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε. Είναι ένα παιχνίδι από το οποίο μπορούμε να κερδίσουμε πάρα πολλά. Είναι πολύ τιμητικό για την Ομόνοια να παίξει στο γήπεδο με ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου. Σίγουρα δεν θα πάμε μόνο για τις εντυπώσεις, αλλά θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί».

Για τον τραυματισμό του Μαγιαμπέλα: «Δυστυχώς, ο Μαγιαμπέλα έχει έναν τραυματισμό που θα τον αφήσει εκτός σίγουρα για τους επόμενους αγώνες, τον αυριανό και της Δευτέρα, και ακολούθως θα δούμε πώς θα είναι ο ποδοσφαιριστής. Έρχεται ο τραυματισμός σε μια περίοδο που έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Ευχόμαστε να πάμε σε αυτή τη χρονική περίοδο με όσο το δυνατόν πιο γεμάτο ρόστερ».

Τοποθετήθηκε και για τις δηλώσεις του Γιόβετιτς: «Σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με αυτά που έχει αναφέρει ο Γιόβετιτς και μας έχουν εκπλήξει αυτές οι δηλώσεις του. Ο σεβασμός και η εκτίμησή μας είναι δεδομένα προς τον ποδοσφαιριστή, όμως ήταν δηλώσεις αχρείαστες, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο ποδοσφαιριστής είχε ενημερωθεί έγκαιρα, πριν ολοκληρωθεί η σεζόν, ότι δεν θα ανανεωνόταν η συνεργασία μας, μετά από απόφαση της ομάδας. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, δεν θέλουμε να αναφέρουμε κάτι άλλο και θεωρούμε ότι ήταν μια άτυχη στιγμή για τον ποδοσφαιριστή και την αφήνουμε πίσω».

Για το ενδιαφέρον συλλόγων του εξωτερικού για τον Παναγιώτη Ανδρέου: «Είναι δεδομένο ότι ο Παναγιώτης Ανδρέου αξιολογείται και από άλλες ομάδες στο εξωτερικό και από εκεί και πέρα η Ομόνοια προσπαθεί να τον βοηθά να εξελίσσεται και να βελτιώνεται. Αποτελεί μια πολύ σημαντική μονάδα, αγαπά την ομάδα και σέβεται τον κόσμο».