Από την στιγμή που το τριφύλλι προκρίθηκε σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, γνώριζε πως τα παιχνίδια θα είναι μαζεμένα.

Σε μία τέτοια κατάσταση βρίσκεται και τώρα μόνο που τα δύο ματς που θα καλεστεί να δώσει μέσα 6 ημέρες είναι πολύ μεγάλα. Πρώτα ΑΠΟΕΛ και μετά Γιουβέντους εκτός έδρας.

Πρόκειται για ένα σκηνικό που θυμίζει αρκετά το παιχνίδι του δεύτερου γύρου με τον ΑΠΟΕΛ πέρυσι. Τότε, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής, στις 22/2, η Ομόνοια φιλοξενήθηκε από τον ΑΠΟΕΛ και έχασε με 1-0. Μετά από εκείνο το ματς, στις 26 του ίδιου μήνα ταξίδεψε για την Κροατία όπου αντιμετώπισε την Ριέκα για τα Play Off του Conference League (3-1).

Μάλιστα, αν θυμάστε είχε γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις επιλογές τότε του Μπεργκ ο οποίος ουσιαστικά προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στο αρχικό του σχήμα απέναντι στον ΑΠΟΕΛ.

Μένει να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του φέτος αναφορικά με την εντεκάδα του πρώτου «αιώνιου» της σεζόν. Θυμίζουμε πως το ντέρμπι έρχεται μετά από διακοπή ενώ μετά την Γιουβέντους, η Ομόνοια θα πάει να παίξει με τη Νέα Σαλαμίνα στις 26/11 εκτός έδρας.

Η εντεκάδα με ΑΠΟΕΛ πέρυσι: Φαμπιάνο, Ντιουνκού, Σεμέδο, Χατζηγιοβάνης, Μάριτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Παναγιώτου, Εράκοβιτς, Ανδρέου, Νεοφύτου

Η εντεκάδα με Ριέκα: Ουζόχο, Κουλιμπαλί, Μπάλκοβετς, Οντουμπάτζο, Μασούρας, Ανδρέου, Άιτινγκ, Τάνκοβιτς, Εβάντρο, Σεμέδο, Μαέ

Α.Ψ