Ο Χάαλαντ έφτασε τα 399 τέρματα και σκοπεύει να σπάσει κάθε ρεκόρ.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι μια μηχανή... σκοραρίσματος που απειλεί να σπάσει κάθε ρεκόρ στο ποδόσφαιρο. Ο 26χρονος φορ πέτυχε χθες δύο γκολ με την εθνική Νορβηγίας, στην επική νίκη με ανατροπή (3-2) απέναντι στη Δανία. Έτσι, σε 61 παιχνίδια με το εθνόσημο, ο Χάαλαντ έφτασε τα 68 γκολ!

Στην καριέρα του έως τώρα, ο Νορβηγός έχει πετύχει 399 γκολ σε 473 επίσημους αγώνες (331 για συλλόγους και 68 για τη Νορβηγία), αφήνοντάς τον μόλις ένα γκολ μακριά από το ορόσημο των 400 γκολ στην καριέρα του.

Μοιραία οι οπαδοί μπαίνουν σε διαδικασία σύγκρισης με τα όσα είχε κάνει στην ίδια ηλικία ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος πλησιάζει πλέον τον στόχο των 1.000 γκολ καριέρας, έχοντας 985. Όταν ο CR7 ήταν 26 ετών και τεσσάρων μηνών, όπως ο Χάαλαντ σήμερα, είχε σημειώσει σε ελαφρώς περισσότερα ματς (497), μόλις 234 γκολ.

sdna.gr