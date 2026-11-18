Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο είναι έτοιμος να αναλάβει τα καθήκοντά του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έχει ορκιστεί να επαναφέρει τους «κόκκινους διαβόλους» στην κυρίαρχη δύναμη της πόλης. Ο Αργεντινός προπονητής, ο οποίος αποχώρησε από την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών για να υπογράψει συμβόλαιο δυόμισι ετών με την ομάδα του «Ολντ Τράφορντ», απάντησε δυναμικά στις προκλήσεις σχετικά με την πρόσφατη κυριαρχία της αντιπάλου της.

Η αντίδραση ήρθε στα στούντιο του «TNT Sports US μετά τον τελευταίο του αγώνα με την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο σχολιαστής ΝταΜάρκους Μπίσλεϊ, πρώην παίκτης που είχε δανειστεί στη Μάντσεστερ Σίτι τη σεζόν 2006/07, είπε αστειευόμενος: «Το Μάντσεστερ είναι γαλάζιο και θα είναι πάντα γαλάζιο». Η απάντηση του Ποτσετίνο ήταν άμεση: «Με τίποτα, θα δείτε. Δώστε μου χρόνο και αυτό θα αλλάξει».

Ο 54χρονος προπονητής αναλαμβάνει τα ηνία της Γιουνάιτεντ, από αυτή την Τετάρτη (18/11), έχοντας ταξιδέψει με ιδιωτικό τζετ απευθείας στο Μάντσεστερ αμέσως μετά τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών με 2-0 επί της Αϊτής στο Σινσινάτι. Το αποτέλεσμα εξασφάλισε την πρόκρισή τους στα ημιτελικά του CONCACAF Nations League και ολοκλήρωσε τον κύκλο του προπονητή, ένα ταξίδι που περιελάμβανε την άφιξη στον τελικό του Gold Cup του 2025 και τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, όπου οι Αμερικανοί ήταν συνδιοργανωτές.

Έχοντας επίγνωση της λεπτής κατάστασης στον αγγλικό σύλλογο, ο πρώην προπονητής της Σαουθάμπτον, της Τότεναμ και της Τσέλσι εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το έργο που έχει μπροστά του, φτάνοντας με την ομάδα στη ζώνη του υποβιβασμού.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι επειδή η νέα πρόκληση είναι σπουδαία, αλλά θέλουμε να νιώσουμε την αδρεναλίνη. Θα έχουμε μια διαφορετική δουλειά, αλλά έχουμε την απαραίτητη εμπειρία για να την αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να εφαρμόσουμε την κοινή λογική μας στον τρόπο που προσεγγίζουμε τα πάντα. Γνωρίζουμε ότι η τρέχουσα κατάσταση δεν αρμόζει σε έναν σύλλογο όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στους οπαδούς της, οι οποίοι είναι φανταστικοί», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε για τα επίπεδα έντασης και το γεγονός ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι μεταξύ των ομάδων με το χαμηλότερο ρεκόρ τρεξίματος στην Premier League, ο Αργεντινός περιέγραψε λεπτομερώς τη φιλοσοφία του παιχνιδιού.

«Το ποδόσφαιρο είναι πολύ περίπλοκο. Δεν πρόκειται μόνο για τρέξιμο και τρέξιμο. Πρέπει να τρέχεις καλά. Πρέπει να τρέχεις με σκοπό, να τρέχεις μαζί και μετά να παίζεις. Πρέπει να εκφράζεις το ταλέντο σου», τόνισε.

NO WAY GIVE ME TIME 😁🔥 Mauricio Pochettino responds to @DaMarcusBeasley after he says Manchester will always be blue 😂 https://t.co/koevPTrK4s — Tobi Ace 🇬🇧 (@United_Ace7) November 18, 2026

athletiko.gr