Αρχή και φινάλε για… φίλημα

Η Ομόνοια με τις δύο σερί επιτυχίες, επί ΑΕΛ και Ανόρθωσης, βελτίωσε αρκετά από τα στατιστικά της στοιχεία. Εκτός από το γεγονός φυσικά πως ανήλθε στη 2η θέση της βαθμολογίας και στο -2 από την κορυφή, κέρδισε δύο ντέρμπι, με σχετική ευκολία. Οι πράσινοι λοιπόν «χτίζουν» τις επιτυχίες τους στην αρχή και στο φινάλε των αγώνων τους.

Συγκεκριμένα στο δεκαπεντάλεπτο 0-15 έχoυν βρει δίχτυα τέσσερις φορές και η εστία τους δεν παραβιάστηκε, ενώ στο διάστημα 76-90 πάλι δεν δέχθηκαν γκολ, σκοράροντας πέντε, που κάποια από αυτά χάρισαν και τις νίκες. Και αναμφίβολα είναι ένα στατιστικό στοιχείο το οποίο ο προπονητής του «τριφυλλιού» Χένινγκ Μπεργκ ελπίζει να συνεχιστεί και στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Δηλαδή προσδοκά να βλέπει το σύνολό του να είναι αποφασισμένο. Αυτό που θέλει να διορθώσει είναι η παρουσία στο τέλος του α΄ ημιχρόνου. Από το 31ο λεπτό μέχρι τη λήξη, η εστία της Ομόνοιας παραβιάστηκε τρεις φορές ενώ, αντίθετα, έχει σκοράρει δύο φορές. Γενικά όμως δείχνει να ελέγχει την κατάσταση σε όλα τα επιμέρους δεκαπεντάλεπτα.

Στο μεταξύ, μπορεί μέχρι το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ (21/11) να υπάρχουν μέρες, ωστόσο υπάρχει αγωνία για την ετοιμότητα των τραυματιών. Σε αυτή τη λίστα είναι οι Μπάλκοβετς, Κακουλλής και Νεγκό ενώ ειδικό πρόγραμμα αποφόρτισης ακολουθεί και ο Κέβιν Ντουβέρν. Το τεχνικό επιτελείο ελπίζει πως θα είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι σε αυτόν τον καθοριστικό αγώνα. Ειδικά οι δύο ακραίοι αμυντικοί κάνουν τη διαφορά και η απουσία τους θα είναι σημαντικό πλήγμα.