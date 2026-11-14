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Στα ατού οι «παλιές καραβάνες»

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Το ευτύχημα για τον προπονητή της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, είναι πως ο βασικός κορμός που γνωρίζει τι πάει να πει παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ έχει διατηρηθεί

Οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας απολαμβάνουν διήμερο ρεπό και τη Δευτέρα (16/11) ανανέωσαν το ραντεβού τους με την τεχνική ηγεσία για την έναρξη της προετοιμασίας. Η ερχόμενη εβδομάδα είναι εξαιρετικά σημαντική σε αγωνιστικό και… ψυχολογικό επίπεδο.

Ιδιαίτερες «συστάσεις» για το «αιώνιο» ντέρμπι (21/11) δεν χρειάζονται. Πρόκειται για μια αναμέτρηση στην οποία, πέραν του βαθμολογικού, οι πράσινοι έχουν κατά νου και το γόητρο. Το ευτύχημα για τον Χένινγκ Μπεργκ είναι πως ο βασικός κορμός που γνωρίζει τι πάει να πει παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ έχει διατηρηθεί. Αν αναλογιστούμε πως οι Φαμπιάνο, Κουλιμπαλί, Μαγιαμπέλα, Αντρέου, Μάριτς, Εβάντρο, Ακιντόλα και Τάνκοβιτς (ή Μοντνόρ) θα πάρουν θέση στο αρχικό σχήμα, τότε διαπιστώνεται πως αντιλαμβάνονται τη σημασία του αγώνα.

Ο Μαγιαμπέλα (και ο Μοντνόρ) ξέρει την κυπριακή πραγματικότητα και από τη θητεία του στον Άρη, ενώ ο Ακιντόλα έπαιξε κόντρα στους γαλαζοκίτρινους, στην πρώτη του θητεία με το «τριφύλλι». Οι πρωτάρηδες (εκτός απροόπτου) θα είναι οι Ντουβέρν, Σάτκα και Ντιονί. Αν ο Μπάλκοβετς επιστρέψει από τον τραυματισμό του, τότε το ποσοστό των «παλιών» αυξάνεται! Αναμφίβολα το «αιώνιο» ντέρμπι είναι σημαντικό για πολλούς λόγους, αν αναλογιστούμε παράλληλα πως τις δύο ομάδες χωρίζει μόλις ένας βαθμός.

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