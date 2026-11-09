Άνετη και ωραία στο «ΠΑΠ»

Η ομάδα του Μπεργκ αντέδρασε με διπλό στην έδρα της Ανόρθωσης έπειτα από την ήττα από την Ναϊμέγκεν στο Europa League.

Η Ομόνοια ήταν άνετη και ωραία απέναντι στην Ανόρθωση πηγαίνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην διακοπή του πρωταθλήματος.

Πλέον οι πράσινοι έχουν την ευκαιρία να πάρουν τις απαραίτητες ανάσες καθώς εδώ και καιρό δίνουν συνεχόμενα παιχνίδια σε Κύπρο και Ευρώπη.

Πολύ σημαντικό το πρώτο γκολ του Ακιντόλα ο οποίος είχε και την ασίστ σε αυτό του Ντιονί.

Ξεχώρισε επίσης η νοοτροπία των παικτών που έδειξαν ότι άφησαν πίσω τους άμεσα το κακό αποτέλεσμα στην Ολλανδία.