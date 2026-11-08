Eπιστροφή Φαμπιάνο στο τέρμα και... Ακιντόλα!

Με τρεις αλλαγές παρατάσσεται η Ομόνοια στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος» στο ντέρμπι με αντίπαλο την Ανόρθωση, σε σχέση με την ενδεκάδα που έπαιξε την Πέμπτη κόντρα στη Ναϊμέγκεν.

Ο Φαμπιάνο επιστρέφει στο τέρμα και παίρνει τη θέση του Καμίνσκι ενώ βασικός ξεκινά και ο Ακιντόλα, με τον Μοντνόρ να μένει στον πάγκο. Επίσης ο Τάνκοβιτς αντικατέστησε τον Τανάσε, ο οποίος έτσι και αλλιώς είναι τιμωρημένος.

Στα αξιοσημείωτα η παραμονή του Μαγιαμπέλα ως δεξιού μπακ, με τον Ντουβέρν να παίξει στο αριστερό.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Μαγιαμπέλα, Ντουβέρν, Σάτκα, Κουλιμπαλί, Ντουβέρν, Ανδρέου, Μάριτς, Εβάντρο, Τάνκοβιτς, Ακιντόλα, Ντιονί.