Ιδού ο νόμος του Γιάννου Ιωάννου για τον ΑΠΟΕΛ

Ο Γιάννος Ιωάννου έχει ξεκάθαρη άποψη για όσα έχει προσφέρει ο ΑΠΟΕΛ σε όλους όσοι φόρεσαν τη φανέλα του. Ο θρύλος των γαλαζοκιτρίνων είναι πεπεισμένος πως ο σύλλογος έχει προσφέρει πολύ περισσότερα στους ποδοσφαιριστές του από όσα εκείνοι έχουν προσφέρει σε αυτόν, χαρακτηρίζοντας μάλιστα αυτή την άποψη «νόμο και κανόνα». Αναλυτικά, το σχετικό απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στο «Γήπεδο»:

Νιώθετε ότι όσα δώσατε, σας τα πρόσφερε πίσω ο ΑΠΟΕΛ;

«Είναι αυτό που λέω πάντα στον κόσμο, ειδικά όταν πηγαίναμε τον Μάιο και τον Ιούλιο σε κάποιες συναντήσεις ως παλαίμαχοι, αλλά και αυτό που υπενθυμίζω πάντοτε στους παλιούς μου συμπαίκτες, ότι όλοι εμείς οι ποδοσφαιριστές, ό,τι καταφέραμε και ό,τι γίναμε, το οφείλουμε στον ΑΠΟΕΛ. Και αν αυτή τη στιγμή σου δίνω συνέντευξη είναι λόγω του ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ μας έχει δώσει πιο πολλά από όσα έχουμε δώσει όλοι εμείς στον ΑΠΟΕΛ. Αυτό για μένα είναι νόμος και κανόνας! Επειδή άκουγα και πιο παλιά, αρκετούς συμπαίκτες μου ότι ένιωθαν ότι το ΑΠΟΕΛ τους είχε αδικήσει, είμαι κάθετα ενάντια σε αυτή την άποψη. Το ότι θα πάμε οπουδήποτε και κάποιος θα μας καταλάβει, θα μας πει ένα γεια, μόνο και μόνο από αυτό, είναι λόγω ΑΠΟΕΛ. Δεν είναι λόγω του ότι είμαι ο Γιάννος, αλλά γιατί έπαιξα στον ΑΠΟΕΛ. Αυτό επαναλαμβάνω για μένα είναι νόμος!».