Ομόνοια: Στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος» χωρίς Κακουλλή και Μπάλκοβετς

Εκτός έμεινε ο Κακουλλής και ο Μπάλκοβετς.

Αναλυτικά:

Έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει του αυριανού, (08/11, 16:00) εκτός έδρας αγώνα απέναντι στην Ανόρθωση για τη 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η αποστολή μας αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Καμίνσκι, Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Κουλιμπαλί, Μοντνόρ, Ακιντόλα, Εβάντρο, Μάριτς, Μπράουερς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Σάτκα, Βίκτωρος, Ανδρέου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Χριστόφορου, Ντουβέρν, Ντιόνι.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος» θα αρχίσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cablenet. Επίσης, θα υπάρχει και ζωντανή ηχητική μετάδοση του αγώνα μέσω του ΟΜΟΝΟΙΑ TV.