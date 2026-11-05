Έσβησε ο διακόπτης στην επανάληψη και επιστρέφει με άδεια χέρια από την Ολλανδία η Ομόνοια

Το ιδανικό α΄ μέρος, στο οποίο η Ομόνοια προηγήθηκε της Ναϊμέγκεν επί Ολλανδικού εδάφους, έγινε εφιαλτικό στην επανάληψη. Έτσι δεν αποφεύχθηκε η ήττα με 3-1, δεύτερη σερί στη League phase του Europa League, που κρατά τους πράσινους στους έξι βαθμούς.

Σε ένα παιχνίδι που έδειξε πως μπορεί. Από την έναρξη της αναμέτρησης είχε καλά πατήματα, αιφνιδίασε τους γηπεδούχους και η υπεροχή της καρποφόρησε στο 23ο λεπτό με γκολ από τον Ντιονί.

Είχε και άλλες προϋποθέσεις για να σκοράρει και άλλα γκολ στο α΄ μέρος, διάστημα στο οποίο, πέραν από το δοκάρι του Τόμας (34΄), δεν ανησύχησε ιδιαίτερα.

Στο β΄ μέρος όμως, είχε άλλη εικόνα. Η γρήγορη ισοφάριση από τους Ολλανδούς με τον Λίνσεν (50΄), έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, έγειρε την πλάστιγγα προς το μέρος της Ναϊμέγκεν, η οποία πίεσε και στο 74΄ με τον Μπίσοφ, πήρε για πρώτη φορά κεφάλι στο σκορ. Προτού συνέλθει η Ομόνοια, δύο λεπτά μετά (76΄), είδε τον Λίνσεν να σκοράρει ξανά και το 3-1 ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Επόμενη πρόκληση για την Ομόνοια είναι απέναντι στη Γιουβέντους στις 26 Νοεμβρίου.

Το LIVE του αγώνα…

Τέλος αγώνα

90+΄ - Το σουτ από τον Μοντνόρ σταματά στο οριζόντιο δοκάρι.

80΄ - Με τα πόδια ο Καμίνσκι σταμάτησε την προβολή του Λίνσεν.

76΄ - ΓΚΟΛ για τη Ναϊμέγκεν: Ο Λίνσεν με πλασέ και αφού η μπάλα κτύπησε και στο δοκάρι, σημείωσε το τρίτο γκολ για τους γηπεδούχους.

74΄ - ΓΚΟΛ για τη Ναϊμέγκεν: Ο Καμίνσκι είπε όχι στον Τάντιτς αρχικά και στην επαναφορά ο Μπίσοφ έβαλε σε θέση οδηγού την Ολλανδική ομάδα.

57΄ - Ο Τσέρι με αριστερό υποχρέωσε τον Καμίνσκι σε δύσκολη επέμβαση.

55΄ - Αδύναμο το πλασέ του Ανδρέου, σε πολύ καλή προϋπόθεση για την Ομόνοια.

50΄ - ΓΚΟΛ για τη Ναϊμέγκεν: Ο Λίνσεν ξέφυγε από τα μαρκαρίσματα μετά την εκτέλεση κόρνερ και με κεφαλιά νίκησε τον Φαμπιάνο.

Ξεκίνησε το β΄ μέρος

Μετά από μονόλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώνεται το α΄ μέρος.

44΄ - Έτοιμος ο Φαμπιάνο, δεν ανησυχεί στο σουτ από τον Καπλάν.

32΄ - Πολύ κακό τελείωμα από τον Μοντνόρ από το σημείο του πέναλτι.

29΄ - Στο δοκάρι του Φαμπιάνο σταμάτησε το δεξί σουτ από τον Τόμας. εντός περιοχής.

23΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Όμορφη μπαλιά του Ανδρέου στον Ντιονί ο οποίος έκανε κοντρόλ και στη συνέχεια με βολέ νίκησε τον Κρετάζ.

23΄ - Γύρισμα του Ντιονί από δεξιά, ο Μοντνόρ δεν βρήκε την μπάλα.

1'- Aρχή με μεγάλη φάση για την Ομόνοια, ο Μαγιαμπέλα από κοντά έκανε την κεφαλιά, έκοψε ο τερματοφύλακας

1 ' - Έναρξη του παιχνιδιού

ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ: Κρετάζ, Μπισόφ, Καμπάρ, Καπλάν, Σχουρς (15΄ Βίλμουνσον), Τόμας (69΄ Τάντιτς), Νέγιασμιτς, Μοντέιρο (69΄ Σάντλερ), Τσέρι (69΄ Κερς), Λεμπρετόν, Λίνσεν

ΟΜΟΝΟΙΑ: Καμίνσκι, Ντουβέρν, Σάτκα, Κουλιμπαλί, Μαγιαμπέλα (66΄ Σίμιτς), Ανδρέου (81΄ Κωνσταντινίδης), Μάριτς, Εβάντρο (81΄ Χριστοφόρου), Τανάσε (72΄ Μπράουερς), Μοντνόρ, Ντιονί (72΄ Νεοφύτου).

ΣΚΟΡΕΡ: 50΄, 76΄ Λίνσεν, 74΄ Μπίσοφ / 23΄ Ντιονί

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 32΄ Μπισόφ

Διαιτητής: Γκόγκα Κικατσέισβιλι (Γεωργία)

Βοηθοί διαιτητές: Νταβίντ Αχβλεδιάνι (Γεωργία), Νταβίτ Γκαμπισόνια (Γεωργία)

Τέταρτος διαιτητής: Μπακάρι Μπρεγκάτζε (Γεωργία)

VAR: Σέζαρ Σότο Γκράδο (Ισπανία)

AVAR (Βοηθός VAR): Αλέκο Απτσιάουρι (Γεωργία)