Δεν μπαίνει στο αεροπλάνο ο Μπάλκοβετς - Η αποστολή της Ομόνοιας για την Ολλανδία

To δεύτερο της ταξίδι στη League phase του Europa League θα κάνει αύριο το πρωϊ η Ομόνοια, η οποία την Πέμπτη θα φιλοξενηθεί από τη Ναϊμέγκεν.

Στο αεροπλάνο δεν θα επιβιβαστεί ο Γιούρε Μπάλκοβετς, ο οποίος, όπως σημειώνει η ανακοίνωση των πρασίνων, ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης λόγω τραυματισμού και η κατάστασή του θα αξιολογείται.

Αντίθετα, παρών θα είναι ο Ντουβέρν, ο οποίος επίσης είχε αποχωρήσει τραυματίας στο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΛ.

Να σημειωθεί πως εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Οντουμπάντζο και Ακιντόλα ενώ επίσης τραυματίες είναι οι Νεγκό και Χρίστου.

Η αποστολή αποτελείται από τους: Καμίνσκι, Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Κουλιμπαλί, Μοντνόρ, Κακουλλής, Εβάντρο, Μάριτς, Τανάσε, Μπράουερς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Σάτκα, Ανδρέου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Χριστοφόρου, Κουνούνης, Ντουβέρν, Ντιονί.

Πιο κάτω η Ομόνοια παραθέτει πληροφορίες ενόψει της αναμέτρησης (05/11, 19:45) με την NEC NIJMEGEN.

Πρόγραμμα

04.11.26, 09:00 | Αναχώρηση από αεροδρόμιο Λάρνακας

04.11.26, 13:35 | Άφιξη στο αεροδρόμιο NRN

04.11.26, 19:00 | Συνέντευξη Τύπου ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο «Gofferstadion»

04.11.26, 19:45 | Προπόνηση στο « Gofferstadion» (15 λεπτά για τα ΜΜΕ)

05.11.26, 19:45 | NEC NIJMEGEN – ΟΜΟΝΟΙΑ

06.11.26, 17:00 | Αναχώρηση από το αεροδρόμιο NRN

06.11.26, 21:35 | Άφιξη στο αεροδρόμιο Λάρνακας