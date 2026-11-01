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Crash test στη Λεμεσό για την Ανόρθωση

ΓΗΠΕΔΟ

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Ευκαιρία να δείξει ότι... είναι εδώ

Με ανεβασμένη την ψυχολογία μετά την επιστροφή στα τρίποντα και τον νέο «αέρα» που έφερε στην ομάδα ο Μπαράκ Ιτζχάκι, η Ανόρθωση ταξιδεύει σήμερα (1/11) στη Λεμεσό για να αντιμετωπίσει τον Άρη.

Αυτονόητος ο στόχος της ομάδας της Αμμοχώστου και δεν είναι άλλος από το δεύτερο διαδοχικό τρίποντο και τρίτο συνολικά, αυτονόητο επίσης ότι ο πήχης ανεβαίνει πολύ σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι του Ισραηλινού προπονητή.

Σε κάθε περίπτωση ο αγώνας αυτός μπορεί να θεωρηθεί ένα crash test για την «Κυρία» η οποία θα μετρήσει δυνάμεις κόντρα σε έναν αντίπαλο που την προηγούμενη αγωνιστική έκανε (κόντρα στην τότε πρωτοπόρο ΑΕΛ) ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του. Στην Ανόρθωση ευελπιστούν ότι με τονωμένο πλέον το ηθικό θα καταστεί εφικτό να δοθεί συνέχεια στη βελτίωση και να πάρει η ομάδα μια μεγάλη νίκη που όχι μόνο θα την ανεβάσει βαθμολογικά απομακρύνοντάς την από τις τελευταίες θέσεις αλλά επίσης θα δώσει μεγάλη δυναμική και αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας.

Παράλληλα η Ανόρθωση διεκδικεί και το πρώτο της διπλό καθώς αμφότερες οι νίκες της επιτεύχθησαν στο «Α. Παπαδόπουλος» και μακριά από την έδρα της δεν πήρε κανέναν από τους 12 βαθμούς που διεκδίκησε.

Στο αγωνιστικό μέρος ο Ιτζχάκι δεν υπολογίζει στον Μπέργκστρομ ενώ αμφίβολοι παραμένουν οι Φαν Νιφ και Σατίν με τον δεύτερο να έχει περισσότερες πιθανότητες.

 

 

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