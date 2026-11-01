Ο Ραφίνια ξεπέρασε ήδη τον... περσινό εαυτό του

Δύο ακόμη γκολ σημείωσε ο Ραφίνια στη χθεσινή άνετη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Αλαβές (6-1) συνεχίζοντας την εξαιρετική σεζόν που διανύει. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός κατάφερε από τον Οκτώβριο να ξεπεράσει τις περσινές επιδόσεις του στην LaLiga.

Πέρσι σε 22 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα είχε 13 γκολ και 3 ασίστ, ενώ φέτος σε 10 ματς μετρά ήδη 15 γκολ και 3 ασίστ! O 29χρονος άσος έχει συνολικά φέτος σε πρωτάθλημα και Champions League 17 γκολ σε 12 παρουσίες και βρίσκει δίχτυα κάθε 51 αγωνιστικά λεπτά!

Μάλιστα χθες έγινε ο πρώτος παίκτης της Μπαρτσελόνα μετά τον Λιονέλ Μέσι που σκοράρει σε επτά διαδοχικά παιχνίδια στο «Καμπ Νου».

🚨🚨| RAPHINHA AGAIN!!!! GOALLLL!! FERMIN GREAT ASSIST !!! https://t.co/AmfmMVudoV — Kalshi FC (@KalshiFC) October 31, 2026

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