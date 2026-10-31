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Μπεργκ: «Τόσα χρόνια εδώ, δεν ζήτησε ποτέ την άποψή μου η ομοσπονδία»

ΓΗΠΕΔΟ

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Τι είπε στη συνέντευξη Τύπου

Διαβάστε τις δηλώσεις του προπονητή της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ μετά την επιστροφή στα τρίποντα με το 2-0 επί της ΑΕΛ στο ντέρμπι που έγινε στο ΓΣΠ.

«Είμαστε φυσικά πολύ χαρούμενοι με αυτή τη νίκη, η ΑΕΛ είχε καλά αποτελέσματα μέχρι τώρα, έχει ποιότητα, ήταν δύσκολο παιχνίδι. Μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ που κάναμε καλό παιχνίδι με μεγάλες ευκαιρίες αλλά δεν κερδίσαμε ήταν πολύ καλό να επιστρέψουμε στις νίκες, σκοράραμε δύο ωραία γκολ και κρατήσαμε ανέπαφη την εστία, κάναμε σκληρή δουλειά στο γήπεδο. Δεν πιστεύω ότι είχαν αρκετές ευκαιρίες, κυρίως κάποια μακρινά σουτ και κάποια ριμπάουντς. Ήμασταν συμπαγείς και σκοράραμε τα γκολ που χρειάζονταν για να νικήσουμε».

Για τους Μπάλκοβετς και Ντουβέρν: «Του Ντουβέρν ήταν κράμπα, για τον Μπάλκοβετς πρέπει να δούμε αν είναι κράμπα ή κάτι άλλο. Είναι το σημείο της σεζόν όπου με τόσα πολλά παιχνίδια, αυτά συμβαίνουν. Ο Μπάλκοβετς έπρεπε να παίξει σε πολλά παιχνίδια λόγω τραυματισμών άλλων παικτών. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν είναι τραυματισμός ή μια απλή κράμπα».

Για την επιστροφή του Κουλιμπαλί κι αν δίνει περισσότερη ισορροπία στην ομάδα αμυντικά και επιθετικά: «Είναι πολύ καλός αμυντικός. Δίνει στην ομάδα επιπρόσθετη ασφάλεια και έχει την ποιότητα να κυριαρχήσει στην περιοχή του, να βοηθήσει και στην ανάπτυξη παιχνιδιού».

«Για το τέμπο του αγώνα σίγουρα στο πρώτο ημίχρονο ήταν πιο ψηλό από το ματς με την ΑΕΚ καθώς ήταν και καλύτερος ο αγωνιστικός χώρος. Με τους Μάριτς-Ανδρέου η μπάλα κινούνταν γρήγορα. Ο Εβάντρο ήταν πολύ οξυδερκής, με πολλή ποιότητα. Στο δεύτερο ημίχρονο επίσης στην αρχή κυριαρχήσαμε, είχαμε μεγάλες ευκαιρίες για το 3-0. Ακολούθως δεν χρειαζόταν να πιέσουμε ψηλά άλλο εφόσον ήμασταν στο 2-0. Διαχειριστήκαμε τον αγώνα με καλό τρόπο. Η προσπάθεια των παικτών μας όμως και αυτοί που μπήκαν αλλαγή βοήθησαν να κρατήσουμε την ένταση. Ήταν θετικό που επέστρεψε ο Οντουμπάτζο και πήρε λεπτά. Είναι καλό που έχουμε το ρόστερ που έχουμε και μπορούμε να αλλάζουμε πράγματα, πολλοί παίκτες έχουν πολλά λεπτά».

«Ο Ακιντόλα δεν είναι τραυματίας. Χρειάστηκε περισσότερο χρόνο από όσο περιμέναμε για να επανέλθει στις προπονήσεις. Είχε μόνο μία φουλ προπόνηση αυτή τη βδομάδα. εφόσον ο Μαγιαμπέλα ήταν διαθέσιμος κρίναμε πως δεν ήταν απαραίτητο να αγωνιστεί ο Ακιντόλα. Ο Νεγκό φορτώθηκε πολλά λεπτά σε μικρό χρονικό διάστημα, θα είναι έξω για μερικές βδομάδες. Ο Χρίστου είναι γνωστό ότι θα λείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα». 

Για τις κίτρινες κάρτες κι αν ήταν λόγω κούρασης: «Δεν πιστεύω ότι ήταν λόγω κούρασης. Δεν θέλω να μιλήσω για τη διαιτησία, δεν μπορώ. Είμαι τόσα πολλά χρόνια στην Κύπρο και η ομοσπονδία δεν ζήτησε ποτέ από εμένα την άποψή μου για τη διαιτησία ή τους κανονισμούς, ούτε από άλλους προπονητές. Κάτι που είναι φυσιολογικό σε άλλες χώρες. Συνεχίζουν με τον τρόπο που δουλεύουν, οπότε εμένα δεν μου επιτρέπεται να σχολιάσω. Είχαμε πολλές κίτρινες κάρτες και δεν συμφωνώ με πολλές από αυτές».

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