Με μία μεγάλη επιστροφή η ενδεκάδα της Ομόνοιας

Την επιστροφή στις νίκες μετά από δύο αγώνες προκειμένου να μην απομακρυνθεί περισσότερο από τις πρώτες θέσεις ψάχνει η Ομόνοια στο εντός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΛ (19:00).

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα που επέλεξε ο προπονητής των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ, ο οποίος προχώρησε σε μία αλλαγή, σε σχέση με τον αγώνα με την ΑΕΚ. Συγκεκριμένα ο Νορβηγός έδωσε φανέλα βασικού στον Κουλιμπαλί.

Ο δυναμικός αμυντικός είχε απουσιάσει από τους αγώνες με Ολυμπιακό, Μπενφίκα και ΑΕΚ. Έτσι , ο Ντουβέρν επανήλθε στη θέση του, στο δεξί άκρο της άμυνας.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Ντουβέρν, Koυλιμπαλί, Σάτκα, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Ανδρέου, Εβάντρο, Τάνκοβιτς, Μοντνόρ, Ντιονί.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Καμίνσκι, Μιχαήλ, Ακιντόλα, Κακουλλή, Τανάσε, Μπράουερς, Μαγιαμπέλα, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Βίκτωρος, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης.