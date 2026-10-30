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Μια επιστροφή... πρώτο πράγμα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Ήταν ο τρίτος συνεχόμενος αγώνας που έδωσε ασίστ

Σε ανεβασμένο επίπεδο βρίσκεται ο Άρης το τελευταίο διάστημα, διατηρώντας ένα αήττητο πέντε αγώνων, με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες. Ένας από τους λόγους που έφεραν το ανέβασμα είναι και ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο οποίος βρίσκεται σε μία από τις πιο παραγωγικές περιόδους της καριέρας του.

Ο 24χρονος, μετά τον αγώνα της πρεμιέρας απέναντι στον Απόλλωνα, έλειψε τα επόμενα τρία παιχνίδια λόγω τραυματισμού και επέστρεψε δριμύτερος στα μέσα Οκτωβρίου. Στους τέσσερις αγώνες που ακολούθησαν ήταν ανάμεσα στους πρωταγωνιστές, φροντίζοντας το όνομά του να εμπλακεί στα τέρματα των πρασίνων. Στον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην ΑΕΛ, ο Χαραλάμπους έδωσε πανέμορφη ασίστ στον Εφαγκέ για να ανοίξει το σκορ στη νίκη με 3-1. Ήταν ο τρίτος συνεχόμενος αγώνας που έδωσε ασίστ, καθώς προηγήθηκαν αυτές που έδωσε στο διπλό επί του Ολυμπιακού (1-2), επίσης στον Εφαγκέ, και στην εκτός έδρας ισοπαλία με την ΑΕΚ (1-1) σε έναν υπέροχο συνδυασμό με τον Νίκολιτς.

Πέραν τούτου, αυτό το διάστημα πέτυχε και το πρώτο του φετινό τέρμα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ στην ευρεία επιτυχία με 4-0 κόντρα στον Εθνικό στο κύπελλο. Επόμενος στόχος για τον Χαραλάμπους και τον Άρη, η Ανόρθωση, στον αγώνα που θα γίνει την Κυριακή (01/11, 16:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα».

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