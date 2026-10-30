Στοίχημα οι... κακές μέρες

Η Ομόνοια ετοιμάζεται να επιστρέψει στο σπίτι της, το οποίο θέλει να διατηρήσει «φρούριο», καθώς αγνοεί την ήττα στο ΓΣΠ (σε αγώνες πρωταθλήματος) από τις 7 Μαρτίου 2025, στο 0-2 με την Ανόρθωση! Πρόκειται για αξιόλογο στατιστικό, το οποίο η ομάδα της πρωτεύουσας δεν έχει σκοπό να... χαλάσει. Ο Χένινγκ Μπεργκ έχει την ευθύνη της αποφόρτισης, της ανασυγκρότητας δυνάμεων και της βελτίωσης, ώστε η ομάδα του να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών.

Το παιχνίδι με την ΑΕΚ στράβωσε στο δεύτερο ημίχρονο, η Ομόνοια δεν κατάφερε να αντιδράσει κι έτσι το πρόσημο δεν είναι θετικό. Το «τριφύλλι» καλείται αφ' ενός να αξιοποιεί με θετικό τρόπο τα... παθήματα και αφετέρου να κερδίζει βαθμό ή βαθμούς στις κακές μέρες. Οι πολλές κλασικές χαμένες ευκαιρίες προκαλούν προβληματισμό, όχι όμως πανικό. Ο Νορβηγός τεχνικός δουλεύει και στην ψυχολογία των παικτών του, με στόχο να μην πέφτει το ηθικό και να πάει -εν τέλει- στράφι η προσπάθεια.

Το παιχνίδι της Ομόνοιας με την ΑΕΛ προσφέρεται για αντίδραση στο γεμάτο ΓΣΠ και ο στόχος είναι μόνο αυτός. Δεν υπάρχει περιθώριο για νέο πισωγύρισμα, για να μην δει την απόσταση από την κορυφή να αυξάνεται. Χρόνος υπάρχει για να ανατρέψει τα βαθμολογικά δεδομένα, φτάνει να βρει σταθερότητα σε άμυνα και επίθεση.

Σήμερα ξεκαθαρίζουν... όλα

Η τεχνική ηγεσία της Ομόνοιας θα αποφασίσει στην τελευταία προπόνηση αν θα συμπεριλάβει στις επιλογές της τους Κουλιμπαλί-Ακιντόλα. Ο δεύτερος είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο αποκατάστασης, έτσι οι πιθανότητες είναι με το μέρος του. Όσον αφορά τον Νεγκό, οι ιατρικές εξετάσεις ολοκληρώθηκαν χθες (29/10). Για το ντέρμπι με την ΑΕΛ, θεωρείται δύσκολο να προλάβει.