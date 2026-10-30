Blackened Goggles Challenge: Μια βουτιά στο σκοτάδι, ένα μεγάλο βήμα προς το φως

Δεν ήταν το χρονόμετρο που είχε σημασία. Ούτε ποιος έφτασε πρώτος στην άλλη άκρη της πισίνας. Ήταν εκείνα τα λίγα μέτρα μέσα στο νερό, με την όραση αποκλεισμένη, που έδωσαν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να βιώσουν μια διαφορετική πραγματικότητα.

Το 4ο Blackened Goggles Challenge, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας, δεν ήταν απλώς μια ακόμη αθλητική διοργάνωση. Ήταν μια υπενθύμιση ότι τα σημαντικότερα εμπόδια δεν βρίσκονται πάντα μπροστά στα μάτια μας, αλλά συχνά στις αντιλήψεις μας.

Με πρωτοβουλία του Through My Eyes και της ιδρύτριας του, χρυσής Παραολυμπιονίκη Καρολίνας Πελενδρίτου, το μήνυμα «Από το Σκοτάδι στο Φως» απέκτησε για ακόμη μία χρονιά ουσιαστικό περιεχόμενο.

Εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την έναρξη της ημερίδας κήρυξε ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού κ. Γιάννης Ιωάννου, ο οποίος εξήρε το έργο του Οργανισμού Through My Eyes και συνεχάρη την Καρολίνα Πελενδρίτου για την πρωτοβουλία.

Δεινός κολυμβητής ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, κολύμπησε με μαύρα γυαλάκια (blackened goggles) στην πρώτη σειρά μαζί με τη τρεις άνδρες των ΟΥΚ που κολύμπησαν εκπροσωπώντας την Εθνική Φρουρά και την ίδια την Πελενδρίτου, αλλά και το γυμναστή της, Olympian κολυμβητή Δημήτρη Κουλούρη. Ιδιαίτερα σημαντική η παρουσία και η συμμετοχή ατόμων με αναπηρία και ιδιαιτέρως των παραθλητών Λοΐζου Χρυσάνθου και Μάριου Φιλίππου.

Η φετινή διοργάνωση μετέτρεψε μια αθλητική δραστηριότητα σε μια δυνατή εμπειρία ενσυναίσθησης, αποδοχής και συμπερίληψης, προσελκύοντας συμμετέχοντες κάθε ηλικίας, οικογένειες, φίλους του αθλητισμού και εκπροσώπους επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ανήκε στα «Λεμέσια» του Δήμου Λεμεσού, ενώ πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία λόγω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας του κολυμβητηρίου Λεμεσού. Τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη και διεξήχθη – όπως κάθε χρόνο - με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου. Charity Partner ήταν το Kateryna Biloruska Foundation και μεγάλο υποστηρικτής ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού.

Στην Σχολή Τυφλών τα έσοδα

Όλα τα έσοδα από συμμετοχές και εισφορές, τόσο από τη φετινή εκδήλωση όσο και από την περσινή, που ανέρχονταν σε €2.100, δόθηκαν στην Σχολή Τυφλών «Απόστολος Βαρνάβας» προκειμένου να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της διαβίωσης των ατόμων με οπτική αναπηρία και συγκεκριμένα για τη διάδοση χρήσης λευκού μπαστουνιού, ένα πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το Through My Eyes. Την επιταγή παρέλαβε η διευθύντρια της Σχολής κ. Λάγια Καρπασίτη.

Ιδιαιτέρως σημαντική ήταν η παρουσία του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Παρα-τοξοβολίας Χρίστου Μισού και της ομάδας του που μύησαν τον κόσμο στην Τοξοβολία χωρίς να βλέπεις. Ο Μισός δώρισε στην Πελενδρίτου ένα τόξο με το οποίο κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα!

Αθλητισμός, ψυχαγωγία και συμπερίληψη

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε, πέρα από την κολυμβητική πρόκληση, δραστηριότητες για παιδιά, μουσική, φαγητό και ποτό, καθώς και προθέρμανση με Zumba από το γυμναστήριο Altius Fitness Gym αλλά και προθέρμανση με τον Ελλαδίτη γυμναστή Ολυμπιονικών Δημήτρη Κουλούρη.

Παράλληλα, οι ψαραγορές Blue Island παρουσίασαν διατροφικό εργαστήρι σε συνεργασία με τη διαιτολόγο – διατροφολόγο Δρ. Άννα Χριστίνα Κονή σχετικά με τα οφέλη της ένταξης ψαριών στη διατροφή.

Άπαντες οι συμμετέχοντες έλαβαν βεβαίωση συμμετοχής και goodie bags στον εμπλουτισμό των οποίων συνέβαλαν οι Lidl Κύπρου, μπάρες Healthy Habits, η SWANS και ο Όμιλος Χ.Α. Παπαέλληνας.

Καρολίνα Πελενδρίτου: «Η συμπερίληψη ξεκινά όταν μπαίνουμε στη θέση του άλλου»

Η ιδρύτρια του Through My Eyes και χρυσή Παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου, μέσα από το Blackened Goggles Challenge, συνεχίζει να μεταφέρει ένα ουσιαστικό μήνυμα στην κυπριακή κοινωνία: ότι η πραγματική ισότητα δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσα από τη θεωρία, αλλά κυρίως μέσα από την εμπειρία, την κατανόηση και την αλλαγή νοοτροπίας.

Χορηγοί και υποστηρικτές

Τη διοργάνωση στήριξαν ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, ο Δήμος Λεμεσού, ο Δήμος Αμαθούντας, η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΚΕΠΕ), η Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικής Κολύμβησης (ΚΟΕΚ), ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού και οι οργανισμοί «ΥΠΑΡΧΩ», «ABLEBOOK» και «ENAVSMA».

Charity Partner ήταν το Kateryna Biloruska Foundation.

Χορηγοί της διοργάνωσης ήταν η Τράπεζα Κύπρου και η GRAWE Cyprus. Υποστηρικτές ήταν η LIDL Κύπρου, η ΑΛΑΜΠΡΑ, η Blue Island, η KSALL Financial Services, η IPH με τα Healthy Habits και η SWANS. Χορηγοί φιλοξενίας ήταν το Amyth of Nicosia της Thanos Hotels και το Amathus Beach Hotel, ενώ χορηγός μετακινήσεων ήταν η AVIS.

Την οργάνωση και τον συντονισμό της διοργάνωσης ανέλαβε η Total Sports Marketing.