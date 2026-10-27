ΒΙΝΤΕΟ: Η φάση για την οποία «φωνάζει» η ΑΕΚ - Ανοικτό το ενδεχόμενο καταγγελίας του Ντουβέρν!

Ένα βήμα παραπέρα ενδέχεται να το πάρουν στην ΑΕΚ, σχετικά με την φάση του Ντουβέρν με τον Μιλίτσεβιτς στο ντέρμπι με την Ομόνοια.

Στην ομάδα της Λάρνακας υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για χτύπημα (γροθιά) του αμυντικού των πρασίνων στον αντίπαλο του εκτός φάσης, ενώ το σκορ ήταν στο 1-0 και το VAR δεν παρενέβη (δεν έδωσε φάουλ ο διαιτητής).

Γι' αυτό και η διοίκηση της ΑΕΚ αξιολογεί το ενδεχόμενο καταγγελίας του Ντουβέρν στην ΚΟΠ.