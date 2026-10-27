Ο Νεγκό αποχώρησε νωρίς από το ντέρμπι με την ΑΕΚ λόγω τραυματισμού και ο Χένινγκ Μπεργκ έριξε στη μάχη τον Βίκτωρος, ο οποίος κατέγραψε την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα των πρασίνων.

Ο νεαρός αμυντικός υπέπεσε σε δύο σημαντικά λάθη από τα οποία η ομάδα της Λάρνακας σκόραρε ισάριθμα γκολ, ωστόσο στην ομάδα της πρωτεύουσας δεν έχουν σκοπό να... κρεμάσουν τον 21χρονο.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί ο Μπεργκ δεν έδωσε φανέλα βασικού στον Σίμιτς για το κέντρο της άμυνας (ή ακόμη και για το άκρο της) ώστε να πάει ο Ντουβέρν στα άκρο. Είναι απόφαση που συζητείται στα πράσινα στέκια...