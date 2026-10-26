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Η δήλωση ισχύος στο ΓΣΠ, το «παράσημο» της αντίδρασης και το εκτός έδρας «πρέπει» του ΑΠΟΕΛ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

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Νίκη με πολλαπλά οφέλη για τον ΑΠΟΕΛ.

Μια νίκη που συνοδεύτηκε από αρκετά θετικά στοιχεία πέτυχε ο ΑΠΟΕΛ απέναντι στην Ομόνοια 29ης Μαΐου (4-1), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Ένα από τα πιο σημαντικά κέρδη φανερώθηκε, παραδόξως, μέσα από μια αμυντική αδράνεια των γαλαζοκιτρίνων, η οποία επέτρεψε στον αντίπαλο να προηγηθεί νωρίς με τον Αμπρί (10’). Η αντίδραση του ΑΠΟΕΛ από εκείνο το σημείο και μετά ήταν υποδειγματική. Η ομάδα έβγαλε χαρακτήρα, έφερε «τούμπα» το παιχνίδι πριν από την ανάπαυλα του ημιχρόνου χάρη στα γκολ των Πεδρόσο (17’) και Μπακασέτα (44’) και απέδειξε ότι έχει το μέταλλο να ανατρέπει εις βάρος της δεδομένα.

Με πλαγιοκοπήσεις, αυτοματισμούς, γρήγορο και κάθετο ποδόσφαιρο, το συγκρότημα του Παπαδόπουλου έστειλε μήνυμα ποιο είναι το αφεντικό της αναμέτρησης. Στην επανάληψη, με δύο ακόμη τέρματα από τους Μαρκίνιος (57’) και Πεδρόσο (76’), ο δείκτης του σκορ εκτοξεύθηκε στο τελικό 4-1.

Με αυτή την ευρεία επιτυχία, ο ΑΠΟΕΛ επιβεβαίωσε ξανά τη δυναμική που αντλεί στο ΓΣΠ. Στην έδρα τους, οι γαλαζοκίτρινοι μετρούν το απόλυτο με τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, έχοντας μάλιστα το εντυπωσιακό στατιστικό των 12 γκολ υπέρ και μόλις 2 κατά (μέσος όρος 4 γκολ ανά παιχνίδι!).

Πέραν της αντίδρασης, στα θετικά καταγράφονται και οι εσωτερικές λύσεις. Ο Γκαρθία, που επιστρατεύθηκε για να αντικαταστήσει τον Σταφυλίδη στο αριστερό άκρο της άμυνας, αλλά και ο Λημνιός, ο οποίος μετατοπίστηκε στο δεξί άκρο της άμυνας, λόγω της απουσίας του Σάστρε, ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά. Επιπλέον, η επανεμφάνιση του Μαντσίνι στο αρχικό σχήμα και η γεμάτη εμφάνιση του Ντάλσιο στη μεσαία γραμμή, ως ο συνδετικός κρίκος άμυνας και επίθεσης, σκόρπισαν χαμόγελα ικανοποίησης.

Πλέον, με την ομάδα να βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας με 11 βαθμούς, το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι το πρώτο εκτός έδρας τρίποντο, καθώς μακριά από τη Λευκωσία ο απολογισμός είναι δύο ήττες και δύο ισοπαλίες. Απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου, την ερχόμενη Κυριακή στην «ΑΕΚ Αρένα» (19:00), ο ΑΠΟΕΛ καλείται να κάνει την αρχή μακριά από το σπίτι του, ώστε να δώσει συνέχεια στην ανοδική του πορεία.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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