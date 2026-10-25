Άρχισε να ξετυλίγεται ένα κουβάρι της δυσωδίας που κυκλοφορούσε στο μπάσκετ της Ελλάδας. Πολλοί ήταν αυτοί που έβλεπαν πως κάτι περίεργο συμβαίνει... Αποκαλύψεις που δεν χωράει ο νους.

Κάποιοι λένε πως έπρεπε να γίνει καιρό αυτό και να πληρώσουν όσοι έχουν βάλει το χέρι τους για την ντροπιαστική αυτή κατάσταση. Αλλά, κάλλιο αργά παρά ποτέ, λέει ένα ρητό. Αν μη τι άλλο έγινε η αρχή, ας μην κρυφτούν κάτω από το χαλί τα όσα διαβάζουμε και ακούμε. Γιατί δεν είναι της... φαντασίας. Αυτό είναι δεδομένο.

Και δεν βγαίνει κανένας «νικητής» από όλο αυτό που διαδραματίζεται. Το σίγουρο είναι πως «χαμένο» είναι το ελληνικό μπάσκετ.

Χ.Χ