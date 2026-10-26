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Προφυλακίστηκε ο Βαγγέλης Λιόλιος, μαζί και ο συνεργάτης του Γιώργος Μαυραγάνης!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η όλη διαδικασία διήρκησε περισσότερες από 12 ώρες!

Όπως έγινε και με τον Πέτρο Παπαπέτρου το βράδυ της Παρασκευής, έτσι και με τους Βαγγέλη Λιόλιο και Γιώργο Μαυραγάνη, η απόφαση που ελήφθη από ανακριτή και εισαγγελέα μετά την απολογία των δύο ανδρών κατά τη διάρκεια της Κυριακής, ήταν η προφυλάκισή τους για το σκάνδαλο στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Η όλη διαδικασία διήρκησε περισσότερες από 12 ώρες! Ο τέως πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Βαγγέλης Λιόλιος, απολογούταν επί 3,5 ώρες, έχοντας παραιτηθεί του αξιώματός του στην ΕΟΚ λίγο προτού φτάσει στην Ευελπίδων, το πρωί της Κυριακής.

Ο Λιόλιος αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπλοκή σε υπόθεση χειραγωγημένων αγώνων. Κατά την απολογία του, κατέθεσε συμπληρωματικό έγγραφο υπόμνημα, προσκόμισε φορολογικές δηλώσεις και άλλα παραστατικά της τελευταίας δεκαετίας, ενώ αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για σκευωρία.

Μαζί του προφυλακίστηκε και ο συνεργάτης του, Γιώργος Μαυραγάνης, η απολογία του οποίου διήρκησε περί τα 40 λεπτά.

Πλέον, τη Δευτέρα θα ακολουθήσουν οι απολογίες των τριών τελευταίων συλληφθέντων: της διεθνούς διαιτήτριας Βάσως Τσαρούχα, του μέλους της ΚΕΔ Τάσου Πηλοΐδη και του ειδικού συμβούλου διαιτησίας Ηλία Κορομηλά.

Την ίδια ώρα, η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες ελέγχει εξονυχιστικά τα περιουσιακά στοιχεία και τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» των εμπλεκομένων στην υπόθεση των χειραγωγημένων αγώνων μπάσκετ. Η σχετική εντολή δόθηκε από τον πρόεδρό της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Ο έλεγχος δεν περιορίζεται στους έξι κατηγορουμένους της δικογραφίας, αλλά επεκτείνεται και σε άλλους παράγοντες του αθλήματος.

sport-fm.gr

 

 

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