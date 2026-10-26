Η ασύνδετη ΑΕΛ, τα αμυντικά κενά και το πάθημα να γίνει μάθημα ενόψει ΓΣΠ

Μπορεί η ΑΕΛ να διατηρήθηκε στην πρωτιά της βαθμολογίας, παρέα με τον Απόλλωνα (η ΑΕΚ και η Ομόνοια που έχουν αγώνα λιγότερο αγωνίζονται σήμερα), ωστόσο η ήττα που δέχτηκε από τον Άρη (1-3) στο τοπικό ντέρμπι άφησε πίσω της έντονο προβληματισμό. Η εμφάνιση χτύπησε καμπανάκι στο στρατόπεδο της ομάδας, που γνώρισε τη δεύτερη φετινή της αποτυχία.

Το βασικότερο ζήτημα που χρήζει άμεσης διόρθωσης ήταν η εμφανής έλλειψη συνοχής ανάμεσα στις γραμμές. Η ομάδα του Ούγκο Μαρτίνς παρουσίασε αρκετά κενά στα μετόπισθεν, τα οποία ένας ποιοτικός αντίπαλος εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο μέσα σε ένα καταστροφικό δίλεπτο για την ΑΕΛ στο πρώτο ημίχρονο.

Χωρίς καθαρό μυαλό και σωστές αλληλοκαλύψεις η ΑΕΛ βρέθηκε αναγκασμένη να… ανέβει ένα βουνό, με αποτέλεσμα να δεχθεί την ήττα.

Ωστόσο, χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει και οι γαλαζοκίτρινοι επιβάλλεται να σηκώσουν αμέσως κεφάλι, καθώς η επόμενη πρόκληση είναι ακόμα πιο υψηλή και απαιτητική.

Ο Πορτογάλος προπονητής θέλει να δει άμεση αντίδραση και επιστροφή στις επιτυχίες. Το ερχόμενο Σάββατο (31/10, 19:00), η ΑΕΛ ταξιδεύει στη Λευκωσία για να αντιμετωπίσει την Ομόνοια στο ΓΣΠ. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπου η ομάδα καλείται να αποδείξει ότι η εμφάνιση κόντρα στον Άρη ήταν απλώς μια κακή παρένθεση και ότι έχει τον χαρακτήρα να επανέλθει άμεσα στον δρόμο των επιτυχιών.