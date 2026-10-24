Γυρίζει τον διακόπτη και περιμένει για τους δύο

Στην Ομόνοια γυρίζουν εκ νέου τον διακόπτη στο πρωτάθλημα. Το ντέρμπι με την ΑΕΚ απέχει μόλις δύο μέρες μακριά και χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει. Η ομάδα της Λάρνακας θα ψάξει αντίδραση μετά την κακή εμφάνιση στο Κύπελλο που συνδυάστηκε με δύσκολη πρόκριση, γι' αυτό και τα λάθη που παρατηρήθηκαν πριν δύο βράδια... απαγορεύονται για τους πράσινους.

Η ομάδα της πρωτεύουσας καλείται να χτίσει στα όσα θετικά παρουσίασε προχθές, να αυξήσει τα επίπεδα αποτελεσματικότητας, ώστε να φύγει από τη Λάρνακα με το τρίποντο στις αποσκευές. Ενδεχόμενη νίκη θα επαναφέρει την ψυχολογία σε υψηλά επίπεδα, ενώ θα διατηρήσει την Ομόνοια στα ψηλά και σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή.

Στο αγωνιστικό, ο Μπεργκ δεν υπολογίζει δεδομένα στον Κουλιμπαλί ο οποίος θα κάνει αγώνα δρόμου για το ντέρμπι του Σαββάτου με την ΑΕΛ (31/10). Απ' εκεί και πέρα, οι Εβάντρο και Ακιντόλα αποτελούν ερωτηματικό. Ο πρώτος αποχώρησε με μικροενοχλήσεις, δεν φαίνεται σοβαρός τραυματισμός, όμως θα αξιολογηθεί ενόψει της Δευτέρας. Οι πιθανότητες να προλάβει ο δεύτερος είναι με το μέρος του.

Όσον αφορά το πλάνο του Νορβηγού, η επιστροφή του Τάνκοβιτς στο αρχικό σχήμα είναι δεδομένη, καθώς πήρε ανάσες το βράδυ της Πέμπτης (22/10). Ο Νεγκό στο άκρο της άμυνας τα πήγε αρκετά καλά, γι' αυτό και ενδέχεται να παραμείνει στην ενδεκάδα, και ο Ντουβέρν να διατηρηθεί στο πλάι του Σάτκα. Τις δικές του πιθανότητες έχει βέβαια κι ο Σίμιτς.