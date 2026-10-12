Νέος αγαπημένος

Ο 30χρονος Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός έδεσε σε χρόνο ντετέ με τον Κουλιμπαλί και οι δυό τους αποτελούν το σταθερό κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Ομόνοιας.

Ο Σάτκα με τις εμφανίσεις του έχει κερδίσει κιόλας τους Ομονοιάτες αποτελώντας πλέον τον νέο αγαπημένο της πράσινης κερκίδας.

Να σημειώσουμε πως το γκολ που πέτυχε στο «Στέλιος Κυριακίδης» επί της Καρμιώτισσας είναι το δεύτερο του στη σεζόν μετά από εκείνο κόντρα στον Άρη στο «Αλφαμέγα».

Πλέον μένει να βρει δίκτυα και στο ΓΣΠ...

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