Μίνι... συναγερμός με Μπράουερς στην Ομόνοια - Τα δεδομένα με Ακιντόλα

Στην Ευρώπη και στη Τσέλιε έχει στρέψει αποκλειστικά στραμμένη την προσοχή της η Ομόνοια, μετά τη νίκη επί της Καρμιώτισσας. Οι πράσινοι θέλουν να δώσουν συνέχεια στις επιτυχίες μετά το τρίποντο επί της Θέλτα, ώστε να έχουν ακόμη περισσότερες ελπίδες για πρόκριση.

Στο αγωνιστικό, προέκυψε πρόβλημα με τον Μπράουερς. Ο 28χρονος δέχθηκε χτύπημα στον αστράγολο και παρά το γεγονός πως έβγαλε κανονικά το 90λεπτο, αισθάνεται ενοχλήσεις. Έτσι η συμμετοχή του δεν είναι 100% δεδομένη για το παιχνίδι στη Σλοβενία, όμως δύσκολα θα χάσει το μεθεπόμενο με τον Ολυμπιακό (18/10).

Απ' εκεί και πέρα, ο Ακιντόλα (δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη) ακολουθεί ήδη πρόγραμμα αποθεραπείας, η κατάσταση του δεν εμπνέει ανησυχίας όμως δεν θα παρθεί κανένα ρίσκο. Για την ώρα, είναι αμφίβολος για το ματς με τους μαυροπράσινους όμως η απουσία του δεν αναμένεται να παραταθεί.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα, η αποστολή αναχωρεί Τετάρτη πρωί (14/10) και η επιστροφή ορίστηκε αμέσως μετά την αναμέτρηση ώστε ξημερώματα της Παρασκευής να επιστρέψει στη βάση της. Περίπου 500 φίλοι της Ομόνοιας θα ακολουθήσουν την ομάδα.