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Κέρδισε και περιμένει Ομόνοια η Τσέλιε

ΓΗΠΕΔΟ

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Δύσκολη αλλά σημαντική νίκη

Βραδιά... παρακολούθησης για τον Μπεργκ!

Η Ομόνοια αντιμετωπίζει την ερχόμενη Πέμπτη (15/10) την Τσέλιε για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η ομάδα της Σλοβενίας είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις εντός συνόρων, καθώς νωρίτερα αναμετρήθηκε με την Αλουμίνι, για την 10η αγωνιστική. 

Η Τσέλιε επικράτησε 1-0, είναι πλέον στην 4η θέση (15β.) και στο -5 από την κορυφή και την Μάριμπορ, η οποία όμως έχει παιχνίδι περισσότερο. 

Η τεχνική ηγεσία των πρασίνων είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την επόμενη αντίπαλο της Ομόνοιας, ώστε το σύνολο του Μπεργκ να παρουσιαστεί όσο το δυνατό πιο έτοιμο για την σημαντική αναμέτρηση.

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