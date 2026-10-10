Κέρδισε και περιμένει Ομόνοια η Τσέλιε

Βραδιά... παρακολούθησης για τον Μπεργκ!

Η Ομόνοια αντιμετωπίζει την ερχόμενη Πέμπτη (15/10) την Τσέλιε για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η ομάδα της Σλοβενίας είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις εντός συνόρων, καθώς νωρίτερα αναμετρήθηκε με την Αλουμίνι, για την 10η αγωνιστική.

Η Τσέλιε επικράτησε 1-0, είναι πλέον στην 4η θέση (15β.) και στο -5 από την κορυφή και την Μάριμπορ, η οποία όμως έχει παιχνίδι περισσότερο.

Η τεχνική ηγεσία των πρασίνων είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την επόμενη αντίπαλο της Ομόνοιας, ώστε το σύνολο του Μπεργκ να παρουσιαστεί όσο το δυνατό πιο έτοιμο για την σημαντική αναμέτρηση.