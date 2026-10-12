Έντονα ενοχλημένοι στην Ομόνοια με αεροπορική εταιρεία

Έντονη δυσαρέσκεια υπάρχει στην Ομόνοια με συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία, η οποία προέκυψε τις τελευταίες μέρες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους πράσινους, απευθύνθηκαν στη συγκεκριμένα εταιρεία στα τέλη Αυγούστου για διευθέτηση των τεσσάρων ταξιδιών της ομάδας, στο πλαίσιο της League Phase του Europa League (Σλοβενία, Ολλανδία, Ιταλλία, Γαλλία). Η εν λόγω εταιρεία απάντησε καταφατικά κι έτσι η συμφωνία έκλεισε. Ελάχιστες μέρες αργότερα ωστόσο, έφτασε ενημέρωση απο την αεροπορική, μέσω της οποίας ενημέρωνε την Ομόνοια πως δύο εκ των τεσσάρων ταξιδιών, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Στην ομάδα της πρωτεύουσας, υπάρχει ενόχληση για το γεγονός πως αφ' ενός δεν τηρήθηκαν τα συμφωνημένα και αφετέρου έμεινε εκτεθειμένη την τελευταία στιγμή. Έγινε ανταλλαγή emails και η Ομόνοια με τη σειρά της εξέφρασε την δυσαρέσκεια της, ενω πάρθηκε η απόφαση όπως δεν πραγματοποιηθεί κανένα ταξίδι με τη συγκεκριμένα εταιρεία.

Δεύτερο σημείο...

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση από τους πράσινους, εκφράζεται προβληματισμός για το γεγονός πως σε πρόσφατες επαφές που είχαν οι δύο πλευρές για χορηγία, η εν λόγω αεροπορική απάντησε στην Ομόνοια πως δεν προχωρά σε συμφωνίες με ποδοσφαιρικούς συλλόγους. Στο παιχνίδι ωστόσο της Πάφου με την Ανόρθωση, υπήρχε το λογότυπο στο παντελονάκι των παικτών της παφιακής ομάδας, γεγονός που προκάλεσε νέο... κύμα δυσαρέσκειας στην Ομόνοια.