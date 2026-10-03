To σημείο της ισοπαλίας παρουσιάστηκε περισσότερες φορές από ότι οι νίκες των γηπεδούχων και των φιλοξενουμένων σε αυτές τις τέσσερις αγωνιστικές της Cyprus League by Stoiximan.

Με 28 παιχνίδια να έχουν διεξαχθεί, έντεκα φορές είχαμε... συμβιβασμό, ένα ποσοστό που φτάνει το 39%. Tο 0-0 μάλιστα να είναι το σκορ που παρουσιάστηκε περισσότερες φορές (4) ενώ άλλες τρεις είχαμε ισοπαλία 2-2.

Οι γηπεδούχοι υπερίσχυσαν σε εννιά αγώνες (32%) και οι φιλοξενούμενοι άλλες οκτώ φορές (29%).

Πρωτάθλημα του... συμβιβασμού λοιπόν, με την επανέναρξη να αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν συνεχιστούν οι ισοπαλίες.