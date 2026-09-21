Πήρε μπρος η μηχανή

Οι πράσινοι πέτυχαν τον στόχο τους φτάνοντας σε μία σημαντική νίκη πριν την παύση του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής μας.

Αυτό που φάνηκε και στο παιχνίδι με την Krasava, είναι πως η ομάδα του Μπεργκ βρίσκει ξανά την ταυτότητά της ενόψει της συνέχειας.

Παίζοντας ωραίο και επιθετικό ποδόσφαιρο, το τριφύλλι σκόραρε τέσσερα γκολ ικανοποιώντας τον κόσμο του που έδωσε το παρών στο ΓΣΠ.

Από εκεί και πέρα, η Ομόνοια είναι μία από τις ομάδες που έχουν ανάγκη αυτή την περίοδο με τους παίκτες που δεν πήραν κλήση να έχουν την ευκαιρία να πάρουν ανάσες και να προετοιμαστούν για την συνέχεια.