Χάνει Κρίστενσεν για έξι εβδομάδες η Μπαρτσελόνα

Για περίπου έξι εβδομάδες θα στερηθεί η Μπαρτσελόνα τον Αντρέας Κρίστενσεν.

Ο Δανός διεθνής αμυντικός, ο οποίος αντικαταστάθηκε στη διάρκεια του νικηφόρου (3-1) αγώνα πρωταθλήματος με τη Σεβίλλη στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» (1-3), έχει υποστεί θλάση στον αριστερό τετρακέφαλο.

Ο 30χρονος αμυντικός, εκτός από τα επόμενα ματς της πρωταθλήτριας Ισπανίας θα χάσει και τους προσεχείς αγώνες της εθνικής Δανίας με Νορβηγία (24/9 στο Όσλο), Ουαλία (27/9 στην Κοπεγχάγη και 4/10 στο Κάρντιφ) και Πορτογαλία (1/10 στην Κοπεγχάγη) για τον 4ο όμιλο της League A του Nations League.