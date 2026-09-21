Προχώρησε σε έφεση η ΑΕΛ για Καφού!

Από τα λόγια στις πράξεις προχώρησε η διοίκηση της ΑΕΛ.

Μετά την ποινή έξι αγωνιστικών στον Καφού, οι γαλαζοκίτρινοι είδαν το ποτήρι της υπομονής να... ξεχειλίζει γι' αυτό και αποφάσισαν να εξαντλήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα προς αλλαγή της απόφασης.

Έτσι, καταχώρησε ήδη έφεση στην ΚΟΠ και πλέον αναμένει τα επόμενα βήματα από τα αρμόδια όργανα. Υπενθυμίζουμε παράλληλα πως όπως δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, η ΑΕΛ θα αποταθεί και στην Αστυνομία με καταγγελία που αφορά σε χειραγώγηση αγώνα.