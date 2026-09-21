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Ρομέρο και Μπέλιγχαμ μετά το Μουντιάλ, μανουριάζουν και στη LaLiga!

ΓΗΠΕΔΟ

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«Είσαι κλαψιάρης σαν τον Εμπαπέ»

Ο Κούτι Ρομέρο ξέρει πώς να... παίρνει τον αέρα των αντιπάλων του και να επιβάλλεται και εγκεφαλικά ώστε να τους σπάει τον τσαμπουκά και να παίρνει προβάδισμα στο ψυχολογικό κομμάτι.

Πέρα από τις αμυντικές του ικανότητες, ο Αργεντινός είναι... μανούλα και στα mind games και προσπάθησε να επηρεάσει και την ψυχολογία του Μπέλιγχαμ για να του δείξει πως εκείνος ήταν πιο δυνατός και θα τον νικούσε.

«Είσαι κλαψιάρης σαν τον Εμπαπέ» φώναξε ο Κούτι προς τον Άγγλο χαφ λίγο πριν την ανάπαυλα του ντέρμπι της Μαδρίτης το απόγευμα της Κυριακής, με τον Γάλλο ν' ακούει τ' όνομά του, αφού ήταν ακριβώς πίσω, αλλά να μη συμμετέχει στον καυγά.

sport-fm.gr

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