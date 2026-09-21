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Η Ισπανία «έδεσε» τον Ντε λα Φουέντε

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ομοσπονδία επιθυμούσε να ηγηθεί εκείνος του εγχειρήματος για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030

Έχοντας κατακτήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2024 και το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2026, ο Λουίς ντε λα Φουέντε έχει διαγράψει μια σχεδόν άψογη πορεία στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Ισπανίας από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2023. 

Με έναν τίτλο στο Nations League το 2023 και μια παρουσία στον τελικό της διοργάνωσης του 2025 στο ενεργητικό του, έχει επαναφέρει την Ισπανία στην κορυφή του διεθνούς ποδοσφαίρου. Κατά συνέπεια, η επέκταση του συμβολαίου του είχε καταστεί ύψιστη προτεραιότητα.

Ενώ η προηγούμενη συμφωνία ίσχυε έως το 2028 -με το επερχόμενο Euro να αποτελεί τον βασικό στόχο-ορόσημο- πλέον η παραμονή του έχει εξασφαλιστεί έως τον Ιούνιο του 2032. 

Η ομοσπονδία επιθυμούσε να ηγηθεί εκείνος του εγχειρήματος για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, το οποίο θα συνδιοργανώσει η Ισπανία, ενώ το συμβόλαιό του καλύπτει πλέον και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2032, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της RFEF ενέκρινε την επέκταση τη Δευτέρα (21/9).

Μετά την υποχρεωτική επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο, δόθηκε το «πράσινο φως» για μια διαδικασία ανανέωσης που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον οριστικοποιήθηκε. 

Για πρώτη φορά στην ιστορία της «Ρόχα», επιτεύχθηκε μια τόσο μακροχρόνια συμφωνία με προπονητή. Ακολουθεί μια εξαετία με τρεις μεγάλες τελικές διοργανώσεις στον ορίζοντα: το Euro 2028, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 και το Euro 2032, καθώς και τρεις διοργανώσεις του Nations League (2027, 2029 και 2031).

Συμπεριλαμβανομένου του αγώνα που σηματοδότησε το αιφνιδιαστικό του ντεμπούτο -μια νίκη με 4-0 επί της Λιθουανίας πριν από το Euro 2020 (που διεξήχθη το 2021)- ο Ντε λα Φουέντε έχει καθοδηγήσει την εθνική ομάδα σε 50 αγώνες. 

Ο απολογισμός του περιλαμβάνει 38 νίκες, 10 ισοπαλίες και μόλις δύο ήττες. Οι δύο αυτές ήττες προήλθαν από τη Σκωτία (η μοναδική σε επίσημο αγώνα) και σε φιλικό παιχνίδι με την Κολομβία στο London Stadium. 

Αυτό οδήγησε την Ισπανία σε ένα πρωτοφανές ορόσημο: το καλύτερο αήττητο σερί στην ιστορία της, τόσο σε συνολικούς αγώνες (38) όσο και σε επίσημες αναμετρήσεις (39).

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗLa Liga

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