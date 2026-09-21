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Πω-πω μία νίκη πριν την ανηφόρα!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Οι ερυθρόλευκοι κέρδισαν με εμφαντικό τρόπο τη συμπολίτισσα

Κάθε νίκη έχει τη δική της αξία, όμως υπάρχουν και κάποιες που προσφέρουν ακόμη περισσότερα και έχουν μεγαλύτερη σημασία. Τέτοια είναι και η προχθεσινή επικράτηση της Νέας Σαλαμίνας απέναντι στην Ανόρθωση (3-0). Οι ερυθρόλευκοι κέρδισαν με εμφαντικό τρόπο τη συμπολίτισσα, κάνοντας σεφτέ στις επιτυχίες, παίρνοντας ξανά βαθμούς μετά την πρεμιέρα και την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό (σ.σ. ακολούθησαν δύο ήττες από ΑΕΚ και ΑΕΛ).

Τα αποτελέσματα αυτά είχαν δημιουργήσει μία μικρή πίεση στο στρατόπεδο της ομάδας της Αμμοχώστου που κατάφερε να διαχειριστεί κατάλληλα το παιχνίδι και, βάζοντας τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο με δράστη τον Ποβέδα (44’), κατάφερε να γείρει την πλάστιγγα προς το μέρος της στο 64’ με τον Λουκά και στις καθυστερήσεις ο Γκράντσιρ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα.

Πριν από την... ανηφόρα

Όπως επισήμανε μετά τον αγώνα με την Ανόρθωση ο προπονητής της Νέας Σαλαμίνας Άνχελ Λόπεθ, η διακοπή δίνει ευκαιρία στη νεοφώτιστη ομάδα να δουλέψει και να βελτιωθεί. Μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος, οι ερυθρόλευκοι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πρόγραμμα-βουνό, απέναντι σε ομάδες που έχουν πρωταγωνιστές βλέψεις για τα ψηλά δώματα της βαθμολογίας. Συγκεκριμένα, με την επιστροφή θα πάνε στο ΓΣΠ για να αντιμετωπίσουν τον ΑΠΟΕΛ, ενώ έπεται άλλη μία έξοδος, αυτή τη φορά στη Λεμεσό και το στάδιο «Αλφαμέγα», για να παίξει με τον Απόλλωνα. Μετά τα δύο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια, θα υποδεχθούν στην έδρα τους την Πάφο FC.

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

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