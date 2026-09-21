Μέσα σ΄όλα, επιβλητικό διπλό!

Η ομάδα του Μαρτίνς είχε κερδίσει τη Νέα Σαλαμίνα πριν πάει στο ντέρμπι με την Πάφο με τη νίκη να έρχεται με μεγάλη δυσκολία. Εκείνο το αποτέλεσμα, δεν ήταν ικανό να διαφοροποιήσει κατά πολύ τις αντιδράσεις του κόσμου μετά την εξάρα στο ΓΣΠ από τον ΑΠΟΕΛ.

Επίσης, πριν την Πάφο, είχαμε την απόφαση για τιμωρία του Καφού, τις αντιδράσεις του κόσμου στο δείπνο των προέδρων με την ηγεσία της ΚΟΠ, τις ανακοινώσεις και γενικά ένα τεταμένο κλίμα.

Παρόλα αυτά, η ΑΕΛ αγωνίστηκε στην Πάφο σαν μην υπήρξε τίποτα απ΄όλα αυτά. Άριστη τακτικά, απόλυτα συγκεντρωμένη στο πλάνο του προπονητή και απόλυτα αποτελεσματική, κατάφερε να πάρει μία μεγάλη νίκη η οποία μάλιστα θα μπορούσε να έρθει με περισσότερα γκολ.

Αυτό που έδειξε η ομάδα της Λεμεσού στο «Στέλιος Κυριακίδης» είναι πως μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια που βρίσκει στο διάβα της. Είτε αυτά αφορούν το αγωνιστικό, είτε όχι.

ψ.