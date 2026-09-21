Οι ανέλπιστοι πρώτοι σκόρερ δίνουν άλλο... χρώμα!

Στα τέσσερα γκολ βρίσκεται ο πρώτος σκόρερ, με το πέρας και της 4ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan. Και στο πρώτο σκαλοπάτι βρίσκονται τρεις παίκτες που σίγουρα κανείς δεν υπολόγιζε.

Οι Σάμουελ Γκράντσιρ (Νέα Σαλαμίνα), Στέφαν Άμπρι (Ομόνοια 29ης Μαΐου) και Παναγιώτης Κυνηγόπουλος (Ολυμπιακός), ουσιαστικά... συστήνονται στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Είναι μικρές οι διαφορές, όμως πρόκειται για τρεις ανέλπιστους σκόρερ που δίνουν άλλο... χρώμα σε αυτή τη μάχη. Οι επιθετικοί των μεγάλων ομάδων ψάχνονται για την ώρα αλλά ετοιμάζουν την... αντεπίθεση τους.