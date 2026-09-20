«Η Ομόνοια τιμωρεί… Θα δεχθούμε κάθε απόφαση…»

Οι δηλώσεις από τον προπονητή της Ε.Ν. Ύψωνα, Ιβάν Στοΐκοβιτς, μετά την ήττα από την Ομόνοια.

«Συγχαρητήρια στην Ομόνοια για την νίκη της αλλά και στον κόσμο της για την πολύ ωραία ατμόσφαιρα που δημιούργησαν απόψε. Είναι πολύ ευχάριστο να αγωνίζεσαι σε γήπεδο με τέτοια ατμόσφαιρα».

«Νομίζω χάσαμε το παιχνίδι με την ευκαιρία που είχαμε στο 50', από εκεί και πέρα καταρρεύσαμε. Η Ομόνοια διαθέτει ποιότητα και σε τιμωρεί με κάθε τρόπο».

«Επικεντρωνόμαστε σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε, αν ο σύλλογος θεωρεί ότι πρέπει να κινηθεί αλλιώς τότε εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Θέλουμε το καλό της ομάδας και θα δεχτούμε τις όποιες αποφάσεις».