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Γκονζάλες: «Λειτούργησε ως αφύπνιση για εμάς...»

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι δηλώσεις του βοηθού προπονητή της Ομόνοιας.

Ευχαριστημένος από το τελικό αποτέλεσμα ο βοηθός προπονητής της Ομόνοιας Έκτορ Γκονζάλες, δήλωσε τα ακόλουθα στη συνέντευξη Τύπου:

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά το παιχνίδι, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες και ελέγχαμε την αναμέτρηση. Δεχτήκαμε το γκολ της ισοφάρισης σε ένα σημείο που φάνηκε η κούραση λόγω του ευρωπαϊκού αγώνα που δώσαμε. Έγιναν επικίνδυνοι στο transition. Μιλήσαμε στα αποδυτήρια, κάναμε διορθώσεις και οι αλλαγές έδωσαν φρεσκάδα. Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι γιατί η Krasava διαθέτει κάποιους καλούς ποδοσφαιριστές τους οποίους γνωρίζω πολύ καλά προσωπικά.  

Είχαμε τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες και σκοράραμε μόνο ένα αν ερχόταν το 1-2 στο 52′ θα μιλούσαμε για άλλο παιχνίδι αλλά ο Ανδρέου έβαλε το πόδι και αυτό λειτούργησε, ως αφύπνιση για εμάς. Βρήκαμε λύσεις με ασίστ, κάναμε πολύ καλό παιχνίδι και οι παίκτες τα έδωσαν όλα για τη νίκη».

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